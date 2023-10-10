"Звичайно, ми хочемо жити повноцінним футбольним життям – виступати у єврокубках та у чемпіонаті перебувати на високих місцях. Але ми реально повинні дивитись на деякі речі: є ще й інші команди, які хочуть та прагнуть цього ж.

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Боротьба у цьому сезоні буде дуже запеклою. Розуміємо, які у нас плани, але треба жити кожним днем, тобто виграти один конкретний матч, щоб потім думати про інший. Я би не розділяв Кубок та УПЛ. Це нелогічно. Обидва змагання для нас важливі. Тим паче, Кубок – найкоротший шлях до єврокубків", – цитує Григорчука прес-служба Кривбаса.

До слова, у нинішньому сезоні Чорноморець після десяти зіграних матчів посідає п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 16 очок. У Кубку України одесити пробилися в чвертьфінал, обігравши Кривбас у 1/8 фіналу.

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