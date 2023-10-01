"На цей момент ми зустрічалися з лідером чемпіонату. Ми ж перебуваємо зараз не на тому місці, на якому повинна бути Зоря. Готувались до серйозної гри та їхали сюди, щоб перемогти. Знаю, що в Одесі футбол люблять. Думаю, що гра нашої команди сподобалась.

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Мене спитали чи нічия справедливий підсумок, на що я відповів – ні. Ми повинні були сьогодні вигравати. Що цьому завадило? Реалізація моментів. У нас їх було багато", – наводить слова Кривенцова Telegram-канал ZoryaFC.

Нагадаємо, що Чорноморець та Зоря не змогли виявити сильнішого у поєдинку 9-го туру – гра завершилась без голів попри чималу кількість моментів.

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