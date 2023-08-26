"З самого початку ми пропустили неймовірний гол. Насправді ми ускладнили собі життя. Але команда відреагувала дуже добре. Ми домінували в грі та створили величезну кількість моментів і повинні були легко забивати п'ять, шість, сім голів.

Груба помилка Сака та перша втрата очок Зінченка і Ко у відеоогляді матчу Арсенал – Фулхем – 2:2

Ми зробили достатньо і заслужили комфортну перемогу, але отримали у підсумку лише один бал. Така ситуація була у нас тисячу разів. Це футбол. Можна нанести 35 ударів, а у суперника буде півтора, і все одно програєте.

Усі три заміни змінили гру. Радісно бачити гравців, які здатні якісно використовувати свої шанси. Це моя провина, що Фабіу Вієйра не мав багато ігрового часу. Сьогодні він дав мені зрозуміти, що має грати більше", – цитує наставника "канонірів" BBC.

Нагадаємо, що Арсенал не втримав перемогу над Фулхемом в матчі 3-го туру АПЛ. Підопічні Артети пропустили другий гол на 87 хвилині.

Арсенал у більшості втратив перемогу над Фулхемом – повноцінне повернення Зінченка, джокери Артети без підтримки