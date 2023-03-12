"Ерлінг повинен забивати по п'ять голів у кожній грі. Якщо він цього не робить, то він опиниться під тиском. Насправді ж на нього не чиниться жодного тиску, тому що поки він проводить неймовірний сезон.

Манчестер Сіті здобув бліду перемогу над Крістал Пелас, впритул наблизившись до Арсенала

Однією з його найбільших чеснот, які я виявив, є той факт, що він ніколи не втрачає свого… Він може змарнувати один шанс, але ніколи не впаде в депресію через це, не засумує. Холанд завжди мислить позитивно, бо знає, що він матиме новий шанс, і він ним скористається. Це неймовірна якість для футболіста.

Його життя незмінно буде пов'язане з влученням м'яча у сітку. Якщо він не забиває один-два голи, люди починають говорити, що він уже не той. Але він завжди "той", і цифри говорять самі за себе – кількість голів (28), які він забив у чемпіонаті, хоча зараз лише березень", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

АПЛ: Челсі переграв Лестер – Мудрик віддав гольовий пас, VAR поцупив гол українця, магія Енцо і Поттера, шалений фарт