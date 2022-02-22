Форвард "Старої синьйори" Альваро Мората розповів, чому ухвалив рішення продовжити виступи в Італії, а не в Іспанії.

"Массіміліано вплинув дуже сильно, я відчував його впевненість. Весь той час, що ми працюємо разом, він просить мене багато про що, але він знає мої межі.

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Аллегрі сказав, що я маю залишитися і що він вірить у мене. Тепер я маю боротися, щоб виправдати його довіру", – цитує Морату Tuttosport.

Зауважимо, Альваро був близький до переїзду у Барселону взимку, але трансфер зірвався в останній момент. Поточного сезону іспанець провів у футболці Юве 33 поєдинки, у яких забив 8 м'ячів і віддав 6 асистів.

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