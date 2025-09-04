Інтерв’ю "Футбол 24" із вже колишнім півзахисником Колоса. Павло Оріховський провів у Ковалівці близько шести років кар’єри, але зараз вихованець Динамо раптово виявився зайвим у колективі Костишина.

"Переживаю непростий період"

– У понеділок з вашого допису в соцмережах ми дізналися, що ви покидаєте Колос. У вівторок про це повідомив сам клуб. Що стало причиною передчасного розриву? З чиєї ініціативи відбулося прощання?

– Мені б не хотілося про це говорити. Можливо, потім, якось пізніше розкажу. Звісно, я у такій ситуації зараз, що сам, в односторонньому порядку, не хотів би розривати контракт, адже потребую реабілітації. То була ініціатива клубу.

– Повна несподіванка для вас?

– Не скажу, що прямо повна несподіванка, але як сталося – так сталося.

– Від кого зараз відчуваєте найбільшу підтримку? Крім сім’ї, звичайно.

– Багато є друзів, які телефонують, підтримують. Запитують, як здоров’я і так далі. Я дуже їм вдячний – це для мене надзвичайно важливо. Зараз переживаю непростий період, але завдяки рідним та близьким значно легше проходити його.

– Вже маєте уявлення, що далі і в якому напрямку рухатись?

– Насамперед рухаюся в напрямку відновлення. Займаюся з реабілітологом. Дасть Бог – усе буде добре і найближчим часом перейду до бігової роботи, набиратиму кондиції. Потрібно відновитися повноцінно, а там буде видно.

"Їхали зі швидкістю 65 кілометрів на годину. Маленьке карпатське село"

– У дні, коли світ оплакував Жоту, ви також потрапили у серйозну ДТП. Як так сталося?

– Аварія трапилася на заході України. Повертався з дружиною та дитиною із відпустки, ще хотіли заїхати на водоспад. Так сталося, що потрапили в ДТП. Довгий час лежав у лікарні в місті Хуст. Лише коли виписали – ми прибули назад до Києва. Я розпочав відновлення.

– Це було зіткнення з іншим автомобілем?

– Так.

– Встигли злякатися, чи усвідомлення прийшло пізніше?

– У такі моменти ти не встигаєш нічого зрозуміти. Це була перша ДТП у моєму житті, тому навіть не знаю, як описати. Дякувати Богу, що дружина і дитина цілі – лише такі були думки. Також переживав за нашого песика, який злякався і втік із салону. Історія вийшла, як у фільмах. Повертаюся назад через дві години, а він чекає у тому самому місці.

– Як Хатіко?

– Так. Ми дуже переживали за нього. Я менше собою переймався, ніж ним і сім’єю.

– Висока швидкість, складний поворот чи щось інше?

– На повороті автомобіль так повів себе. Їхали зі швидкістю – і це зафіксовано поліцією – 65 кілометрів на годину. Маленьке карпатське село. Там дороги настільки хвилясті, що ніде й розігнатися.

– Що з іншим автомобілем?

– Там усі цілі. Авто постраждало, звісно. Цим зайнялася страхова компанія.

– Які травми ви отримали?

– У мене ребра були зламані, легеня пробита. Ось так.

"Виліт Колоса із Кубка України складно прокоментувати"

– Зважаючи на події останніх днів, про Колос ви ще готові поговорити?

– Ну чому ж. У Колосі було багато чудових епізодів. Наприклад, коли я перебував у цій команді, народилася моя дитина – найкращий момент мого життя. Тут я був дійсно щасливий. Мене оточували гарні люди – не тільки в команді, а й працівники стадіону, жінки на кухні, охоронці, навіть прості мешканці села Ковалівка. Усі віталися, завжди до мене чудово ставилися. Були, звичайно, і якісь негарні моменти. Але це життя – воно складається з різних аспектів.

– Чого вам найбільше не вистачатиме після Колоса?

– Навіть не знаю. Хочеться вже грати у футбол, відчувати ті емоції. Я цю справу люблю, тому прагнутиму якнайшвидше знайти нову команду та повернутися на поле.

– До повернення Костишина ковалівську команду помітно лихоманило. Що не так було із Поздєєвим?

– У мене з ним були стосунки не хороші і не погані. Звичайні робочі взаємини. Я виконував те, що від мене просили. Думаю, як і всі інші гравці. Так із кожним тренером – для когось він кращий, для когось гірший. У мене є свої міркування, але не хочу виносити їх на загал.

"Хай залишиться на совісті причетних": Цуріков про гучну історію в Колосі, чотири голи Шахтарю і що змінив Костишин

– Колос востаннє програвав, якщо не помиляюся, ще в квітні. Це інший тренерський підхід, зміна мікроклімату, покращилася зіграність у команді тощо?

– Я думаю, що все в комплексі. Гарна команда, гарні гравці. Прийшов новий тренерський штаб, який приніс щось своє. З’явився більший запал.

– Але в Кубку України вилетіли від друголігового київського Локомотива, що дуже здивувало.

– Мене вже, можна сказати, там не було особливо в команді. Тому складно прокоментувати.

"Може, у Динамо вважають, що все роблять правильно"

– Зараз ви мали достатньо часу для перегляду інших матчів. Хто вас на старті УПЛ здивував найбільше?

– Здивувало зі знаком плюс, як виглядав Колос. Переглянув кожен матч – дуже сподобалась гра. Також був на матчі Кудрівки з Карпатами. Відзначу те, як виглядала Кудрівка у першому таймі. Гарний старт новачка в УПЛ.

– Як вам супергол Педросо на останніх секундах?

– Кудрівка, можна сказати, відпустила цю гру. На мою думку, з тією грою, яку показала команда до перерви, вона повинна була закривати цей матч ще у першому таймі. Але це футбол – тим він і цікавий. За втрату концентрації карають, що й зробили Карпати.

Карпати на останніх секундах вирвали нічию з Кудрівкою – "леви" зробили камбек з 0:2 попри скандальне вилучення Бабогла

– Матчі рідного Динамо у кваліфікації єврокубків бачили?

– Звісно. Зараз часу й справді є трохи більше. Увечері, коли вклали дитину спати, можна подивитися якісь матчі.

– У часи, коли ви одягали біло-блакитну футболку, команду очолював Ребров і бігали кілька хороших легіонерів, такі результати проти таких суперників важко було уявити…

– Треба знати ситуацію зсередини, щоб розуміти, чого не вистачає сьогоднішній команді. На результат впливають багато моментів. Може, вони психологічно або фізично неготові. Може, не зовсім розуміють тренера чи ще щось. Лише вони самі можуть про це розповісти. А, може, вважають, що все роблять правильно. Тож не мені судити.

– У п’ятницю збірна України розпочинає свій шлях у відборі на ЧС-2026. Скільки очок наберемо проти Франції та Азербайджану?

– У прогнози я не граю, бо розумію, як буває. От ми щойно говорили про Кудрівка – Карпати. 2:0 у першому таймі, все йде за планом господарів. Хто б міг сказати, що на 95-й хвилині Карпати заб’ють другий і врятують 2:2? Хтось у нашій команді чи в складі суперника підсковзнеться – і це може вплинути на загальний результат. Матч складається із багатьох дрібних, проте важливих деталей. Нам залишається тільки вірити в перемогу та максимум очок для збірної України.

"Зідан легендарніший за Джеррарда"

– За кордоном стало ще більше наших збірників. Чий трансфер цими днями здивував найбільше?

– Здивував Ванат. Було зрозуміло, що його продадуть. Але щоб за таку суму – я дійсно здивований.

– За ким із наших зірок стежите найуважніше? Маємо у всіх топ-чемпіонатах своїх хлопців, ще й у Португалії.

– Ні за ким конкретно не слідкую – приємно бачити будь-кого з наших хлопців на такому рівні. Днями увімкнув Бенфіку, яка грала в кваліфікації Ліги чемпіонів із Фенербахче. А так, зазвичай, дивлюся АПЛ і Ла Лігу. Зараз перейшов Забарний, тож я глянув кілька ігор ПСЖ.

– Ви для себе не відкидаєте варіанту теж спробувати сили за кордоном?

– Все може бути. Дай Боже, щоб швидше закінчилося це жахіття. От зараз ми з вами розмовляємо, а в Києві вже повітряна тривога, шахеди збивають. І зранку те саме було.

– Якось ви розповідали, що ще до вторгнення вами цікавилися чотири клуби з боліт. Які саме?

– Мені писали агенти, пропонували якісь варіанти – це було ще до повномасштабної війни. Вже не згадаю, чи звучали конкретні клуби. Так чи інакше моя позиція була чіткою – навіть думки про переїзд у ту країну не допускав. Я чудово розумів, хто прийшов на Донбас у 2014-му і забрав Крим.

– Знаю, що вашими кумирами упродовж життя залишаються Джеррард і Зідан. Якби була можливість пропустити по кухлеві пива з кимось із них – але тільки одним! – кого б ви обрали?

– Пива не п’ю (Усміхається).

– Не проблема – давайте чай або каву.

– Тоді, напевно, оберу Зідана. При всій повазі до Стівена, Зідан легендарніший. Бракує його зараз в якомусь клубі. Яку ж магію він давав на полі! Я, ще дитиною, такими очима дивився на нього! І закохувався у футбол.

"Ребров казав: "Головне – не хвилюйтеся": герой Колоса – про вдячність Динамо, вирок від Хацкевича і Лігу чемпіонів