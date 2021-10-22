У Норвегію Рома приїхала в статусі лідера групи, але матч став холодним душем для "вовків", які отримали у свої ворота 6 голів. Після фінального свистка близько 400 фанатів італійської команди на підвищених тонах поспілкувалися з футболістами.

Історична ганьба Моурінью у відеоогляді матчу Буде-Глімт – Рома – 6:1

"Це ганьба. Повертайтеся додому пішки. Після такого приниження єдиний спосіб хоч якось реабілітуватися перед фанатами і кольорами клубу – обіграти Наполі на вихідних". Це були чи не найпристойніші слова на адресу футболістів Роми.

Ба більше, тіфозі відмовилися прийняти футболку Лоренцо Пеллегріні, яку 7-й номер "вовків" хотів віддати після фінального свистка. "Ми це робимо не через неповагу до тебе, а просто не хочемо щось приймати від гравців, які принизили клуб", – передає слова тіфозі Corriere dello Sport.

Поразка у Норвегії відкинула Рому на друге місце групи з 6-ма очками. Буде-Глімт очолив квартет, маючи 7 пунктів. Наступний матч у Серії А підопічні Жозе Моурінью зіграють 24 жовтня проти лідера чемпіонату – Наполі.

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