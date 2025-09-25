Гаві переніс операцію на коліні після того, як консервативне лікування не дало результатів. Термін відновлення гравця оцінюється приблизно в 4-5 місяців. Раніше футболіст пропустив близько року через розрив хрестоподібної зв'язки на тому ж коліні.

Барселона відмовилася підписувати заміну Гаві – у босів клубу є серйозний аргумент

"Ті, хто мене знають, знають, що я повернуся стільки разів, скільки буде потрібно, щоб захищати Барсу і своїх людей до самого кінця. Справжній чемпіон народжується не в моменти успіху, а коли він піднімається після падіння. Дякую всім за ваші слова підтримки і любові! Вперед, Барса", – написав Гаві в Instagram.

"Мій воїне, впевнений, ти скоро повернешся і будеш кращим, як завжди. Ніщо не зможе зупинити тебе, ми всі чекаємо на тебе. Бажаю сил", – відповів йому Ламін Ямаль.

