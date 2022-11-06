Арсенал мінімально переміг Челсі у матчі 15-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд зустрічі Челсі – Арсенал на "Футбол 24".

Перша половина майже не подарувала моментів, а в другій ініціатива була на стороні Арсенала, який дотиснув суперника. Сака навісив з кутового, а Габріел перед лінією воріт підправив м'яч у сітку. Челсі навіть не організував штурм, аби відігратись – "каноніри" втримали свою перемогу.

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Таким чином, Арсенал набрав 34 очки та піднявся на перше місце, випереджаючи Ман Сіті на 2 пункти, а Челсі лишився сьомим з 21 балом в активі.