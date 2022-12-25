Угода 32-річного кіпера з "містянами" завершується влітку, але його вже чекають за океаном, стверджує SportArena.

Карпати цікавляться екс-форвардом Динамо – серед запасних варіантів ще один нападник з УПЛ

Один з клубів США готовий запропонувати Ільющенкову контракт. Якщо ж гравець вирішить залишитись в Україні, то тут також є варіант працевлаштування. Карпати можуть повернути воротаря, який вже виступав за них з 2011 по 2015 роки. Щоправда, статистика Ільющенкова у складі "левів" виглядала доволі сумно – 23 матчі, лише 3 "сухі" і 37 пропущених м'ячів.

Нагадаємо, Львів завершив першу частину УПЛ на останній сходинці таблиці. Ільющенков був основним кіпером команди – 10 матчів, один "сухий" і 13 пропущених ударів.

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