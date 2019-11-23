toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ШАХТАР - ЛЬВІВ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Повернення Неймара на поле у відеоогляді матчу ПСЖ – Лілль – 2:0

09:31 18 Читать на русском
Повернення Неймара на поле у відеоогляді матчу ПСЖ – Лілль – 2:0
ПСЖ – Лілль – відео голів та огляд матчу / фото ФК ПСЖ

ПСЖ не зазнав проблем у матчі 14-го туру Ліги 1 проти Лілля. Дивіться відео голів та огляд матчу ПСЖ – Лілль.

 

Парижани зробили свою справу ще в першому таймі. Вкотре в цьому сезоні на перший план вийшли аргентинці: рахунок відкрив Ікарді, замкнувши м'яч у порожні ворота. Трохи згодом справу підтримав Ді Марія, який ефектно реалізував вихід віч-на-віч та поставив крапку в матчі.

ПСЖ легко переміг Лілль – Неймар повернувся після травми та відзначився ефектним фінтом

Таким чином, ПСЖ набрав 33 очки та очолює чемпіонат Франції з 11-очковим відривом. Лілль з 19 пунктами посідає 7 місце.

blog_ava
Тотті: Якщо Рома попросить повернутись – я відмовлюсь
00:54
1058
Теги
Відеоновини Франція ПСЖ - Лілль Лілль Лілль ПСЖ ПСЖ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
50
хв
Манчестер Сіті
19:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук