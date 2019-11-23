Повернення Неймара на поле у відеоогляді матчу ПСЖ – Лілль – 2:0

Англія — 08:00 570
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Борусія Д розписала феєричну домашню нічию з Падерборном – "джмелі" відіграли три голи за таймНімеччина — 22 лист 1011
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