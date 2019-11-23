Повернення Неймара на поле у відеоогляді матчу ПСЖ – Лілль – 2:0

ПСЖ не зазнав проблем у матчі 14-го туру Ліги 1 проти Лілля. Дивіться відео голів та огляд матчу ПСЖ – Лілль.

Парижани зробили свою справу ще в першому таймі. Вкотре в цьому сезоні на перший план вийшли аргентинці: рахунок відкрив Ікарді, замкнувши м'яч у порожні ворота. Трохи згодом справу підтримав Ді Марія, який ефектно реалізував вихід віч-на-віч та поставив крапку в матчі.

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Таким чином, ПСЖ набрав 33 очки та очолює чемпіонат Франції з 11-очковим відривом. Лілль з 19 пунктами посідає 7 місце.