Повернення Мессі в Барселону під загрозою – аргентинець готовий на поступки заради втечі з ПСЖ
Форвард ПСЖ Ліонель Мессі хоче знову виступати за рідну для себе Барселону.
Повернення Мессі до Барселони значно ускладнилось в останні дні, повідомляє журналіст Мартін Аревало у твіттері. Зазначається, що між "блаугранас" та каталонцями з'явились перешкоди, які неможливо подолати.
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Своєю чергою ПСЖ все ще планує перепідписати новий контракт з Мессі. Лео ж бажає перейти до Барселони та навіть погодиться на нижчу зарплатню. Втім, навіть попри це, трансфер залишається дуже складним.
До слова, Мессі після перемоги на ЧС-2022 значно здав у порівнянні з першою половиною сезону. Загалом, у Лео 20 голів та 19 асистів у 36 матчах.
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