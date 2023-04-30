Форвард ПСЖ Ліонель Мессі хоче знову виступати за рідну для себе Барселону.

Повернення Мессі до Барселони значно ускладнилось в останні дні, повідомляє журналіст Мартін Аревало у твіттері. Зазначається, що між "блаугранас" та каталонцями з'явились перешкоди, які неможливо подолати.

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Своєю чергою ПСЖ все ще планує перепідписати новий контракт з Мессі. Лео ж бажає перейти до Барселони та навіть погодиться на нижчу зарплатню. Втім, навіть попри це, трансфер залишається дуже складним.

До слова, Мессі після перемоги на ЧС-2022 значно здав у порівнянні з першою половиною сезону. Загалом, у Лео 20 голів та 19 асистів у 36 матчах.

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() JUST IN: “I have received the information that, today Messi’s return to Barcelona got very complicated. Everything was on track and despite trying everything from his part, there are some barriers that cannot be unlocked between Barça and La Liga.” @arevalo_martin pic.twitter.com/i9uKFxhx4R — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) April 30, 2023