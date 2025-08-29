Наставник збірної Польщі Ян Урбан оголосив імена гравців, які візьмуть участь у матчах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Стали відомі імена футболістів, які зможуть взяти участь у вересневих матчах збірної Польщі проти збірних Нідерландів та Фінляндії.

Воротарі: Бартломей Дронговскі, Каміль Грабара, Бартош Мрожек, Лукаш Скорупскі;

Захисники: Томаш Кендзьора, Ян Зіулковські, Ян Беднарек, Аркадіуш Пирка, Павел Вшолек, Метті Кеш, Якуб Ківйор, Пшемислав Вишневський;

Півзахисники: Бартош Капустка, Пшемислав Франковскі, Якуб Камінскі, Якуб Піотровські, Себастьян Шиманскі, Пйотр Зєліньскі, Каміль Гросицькі, Бартош Сліш, Нікола Залевскі;

Нападники: Роберт Лєвандовскі, Адам Букса, Кшиштоф Піонтек, Кароль Свідерскі.

У складі не обійшлося без сюрпризів. Після тривалої паузи знову викликаний екс-гравець Динамо Томаш Кендзьора. До лав національної команди повертається Каміль Гросицькі, який раніше оголошував про завершення кар’єри в збірній.

Найгучніше повернення – Роберт Лєвандовскі. Форвард Барселони відновив стосунки з федерацією після конфлікту з попереднім тренером Міхалом Пробєжом. Поки невідомо, чи отримає Лєвандовскі капітанську пов’язку назад, адже останнім часом її носив Пйотр Зєліньскі.

POWOŁANIA

POWOŁANIA

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na wrześniowe zgrupowanie oraz mecze z Holandią i Finlandią.

