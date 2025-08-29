Повернення Лєвандовскі та екс-зірки Динамо – Польща оприлюднила склад на матчі відбору до ЧС-2026
Наставник збірної Польщі Ян Урбан оголосив імена гравців, які візьмуть участь у матчах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.
Стали відомі імена футболістів, які зможуть взяти участь у вересневих матчах збірної Польщі проти збірних Нідерландів та Фінляндії.
Ребров оголосив склад збірної України на перші матчі відбору до ЧС-2026 – два дебютанти
Воротарі: Бартломей Дронговскі, Каміль Грабара, Бартош Мрожек, Лукаш Скорупскі;
Захисники: Томаш Кендзьора, Ян Зіулковські, Ян Беднарек, Аркадіуш Пирка, Павел Вшолек, Метті Кеш, Якуб Ківйор, Пшемислав Вишневський;
Півзахисники: Бартош Капустка, Пшемислав Франковскі, Якуб Камінскі, Якуб Піотровські, Себастьян Шиманскі, Пйотр Зєліньскі, Каміль Гросицькі, Бартош Сліш, Нікола Залевскі;
Нападники: Роберт Лєвандовскі, Адам Букса, Кшиштоф Піонтек, Кароль Свідерскі.
У складі не обійшлося без сюрпризів. Після тривалої паузи знову викликаний екс-гравець Динамо Томаш Кендзьора. До лав національної команди повертається Каміль Гросицькі, який раніше оголошував про завершення кар’єри в збірній.
Найгучніше повернення – Роберт Лєвандовскі. Форвард Барселони відновив стосунки з федерацією після конфлікту з попереднім тренером Міхалом Пробєжом. Поки невідомо, чи отримає Лєвандовскі капітанську пов’язку назад, адже останнім часом її носив Пйотр Зєліньскі.
