Із 1 січня 2022 року в двох дивізіонах розпочнуть тестування терас, повідомляє офіційний сайт Управління з безпеки спортивних об'єктів Сполученого Королівства.

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Кожен клуб Прем'єр-ліги та Чемпіоншипа може взяти участь у пілотній програмі. До 6 жовтня державний орган прийматиме заявки. Якщо управління не матиме зауважень, то клуби-учасники проекту зможуть використовувати стоячі місця на домашніх аренах із січня до кінця сезону 2021/22.

Нагадаємо, що трибуни зі стоячими місцями були заборонені британським урядом після трагедії Хіллсборо в 1989 році. Тоді внаслідок тисняви на терасі загинули 96 уболівальників Ліверпуля.

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