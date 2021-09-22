Повернення класики: АПЛ і Чемпіоншип із січня тестуватимуть тераси
Британські функціонери вирішили повернути один із олдскульних символів місцевого футболу – стоячі місця на стадіонах.
Із 1 січня 2022 року в двох дивізіонах розпочнуть тестування терас, повідомляє офіційний сайт Управління з безпеки спортивних об'єктів Сполученого Королівства.
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Кожен клуб Прем'єр-ліги та Чемпіоншипа може взяти участь у пілотній програмі. До 6 жовтня державний орган прийматиме заявки. Якщо управління не матиме зауважень, то клуби-учасники проекту зможуть використовувати стоячі місця на домашніх аренах із січня до кінця сезону 2021/22.
Нагадаємо, що трибуни зі стоячими місцями були заборонені британським урядом після трагедії Хіллсборо в 1989 році. Тоді внаслідок тисняви на терасі загинули 96 уболівальників Ліверпуля.
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