Тренер Тоттенхема дав бій своїй колишній команді завдяки єдиному голу з пенальті від Деле Аллі.

Кейн розлючений на президента Тоттенхема через брехливі обіцянки трансферу в інший клуб

Гравці Вулверхемптона домінували на полі і навіть завдали втричі більше ударів за гостей, але у "вовків" були проблеми з влучністю. Головна зірка Тоттенхема Харрі Кейн вперше з 2018-го розпочав матч АПЛ на лаві запасних. Форвард збірної Англії вийшов на останніх хвилинах. Нагадаємо, низка британських ЗМІ "сватали" Харрі у Манчестер Сіті.

Тоттенхем продовжує з 6-ма очками, Вулверхемптон поки залишається без залікових балів.

Манчестер Юнайтед розписав бойову нічию із Саутгемптоном, Тоттенхем на виїзді здолав Вулверхемптон