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Повернення Ібрагімовіча на поле вкотре відкладається – Піолі пояснив своє рішення

16:41 - Читать на русском
Повернення Ібрагімовіча на поле вкотре відкладається – Піолі пояснив своє рішення
Златан Ібрагімовіч / Getty Images

Головний тренер Мілана Стефано Піолі попередив, що повернення Златана Ібрагімовіча в матчі 28 туру Серії А проти Роми не буде.

 

"Ми повинні залишатися мобільними в атаці. Нам потрібно максимально використовувати характеристики гравців на полі.

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Златан працював просто чудово. Вчора він тренувався зі своїми товаришами по команді, але він ще не в формі. Він не візьме участь в завтрашній грі. Ібрагімовіч буде з нами, але не сидітиме на лаві запасних", – наводить слова Піолі Football Italia.

Нагадаємо, 38-річний швед ще не з'являвся на полі після відновлення Серії А. У нинішньому сезоні чемпіонату Італії Ібрагімовіч провів 8 матчів, відзначився трьома голами та асистом.

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Теги
Мілан Мілан Італія Стефано Стефано Піолі Мілан - Рома Златан Златан Ібрагімовіч
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