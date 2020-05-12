Повернення футболу України: відбулася робоча нарада щодо розробки протоколу поетапного виходу клубів із карантину

У Будинку футболу під головуванням перших віцепрезидентів Української асоціації футболу Олега Протасова й Вадима Костюченка відбулася нарада щодо розробки медичного протоколу, який регулюватиме вихід клубів із карантину.

У зустрічі також узяли участь представники Комітету арбітрів УАФ та Спортивно-медичного комітету УАФ, УПЛ, ПФЛ і футбольної профспілки.

Учасники зібрання обговорили різні аспекти й варіанти відновлення тренувального процесу в клубах та обов’язкові вимоги, які потрібно буде виконувати футболістам, тренерам, адміністраторам і співробітникам ФК. Також відбулося попереднє обговорення частини протоколу, яка стосується відновлення матчів чемпіонату й Кубку України. Фінальний документ буде затверджено після врахування всіх ключових медичних вимог і погодження з Міністерством охорони здоров’я України.

Коментуючи підсумки наради, перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов нагадав, що Кабінет Міністрів України дозволив із 12 травня відновити групові тренування в клубах на закритих базах. Забезпечення необхідних умов для проведення таких тренувань зараз є пріоритетом номер один. "Сьогодні обговорили з колегами, як клуби мають діяти в рамках медичного протоколу, що розробляється. Очевидно, що доведеться провести тестування всіх футболістів і співробітників клубів, які будуть залучені до тренувального процесу. Звичайно, ми не можемо брати на себе всю відповідальність щодо погодження такого протоколу, тому тісно співпрацюємо у цьому напрямку з МОЗ і чекаємо погодження від міністерства. Усі ми сподіваємося, що пандемія піде на спад, і ми зможемо відновити повноцінне футбольне життя України", – зазначив Олег Протасов.

"Ми чекаємо постанови кабінету міністрів із роз’ясненням усіх деталей пом’якшення карантину, аналізуємо її, перевіряємо наш проєкт протоколу на предмет відповідності всім вимогам і надсилаємо його у клуби. Окремий протокол буде передано суддівському корпусу", – розповів про механізм початку виходу футболу з карантину Вадим Костюченко. За його словами, далі УАФ на наступному тижні проведе моніторинг щодо того, як клуби виконують протокол, чи розпочали тренування, з якими складнощами зіткнулися на цій стадії. На основі цих даних та даних від МОЗ щодо розвитку пандемії будуть розроблятися наступні вимоги щодо відновлення матчів чемпіонату та Кубку України. "Усю цю інформацію буде систематизовано й передано 27 травня УЄФА – на цю дату заплановане чергове засідання виконкому організації, де будуть ухвалюватися проміжні рішення щодо національних чемпіонатів і єврокубків сезону-2019/2020", – зазначив Вадим Костюченко.

Необхідність проведення обов’язкового тестування всіх футболістів і співробітників клубів підтвердив і голова Спортивно-медичного комітету УАФ В’ячеслав Попов. "Сьогодні на нараді ми приділили увагу розробці необхідного для відновлення тренувального процесу медичного протоколу з урахуванням відповідних рішень уряду, а також досвіду Італії, Німеччини й Іспанії. Протокол буде поділено на кілька частин. На першому етапі важливо погодити всі основні моменти саме щодо відновлення тренувань, зокрема, обов’язкового тестування всіх учасників процесу від клубів. Пізніше протокол буде доповнено з урахуванням необхідних вимог до початку матчів чемпіонату. Звичайно ж, головними в цьому протоколі є питання діагностики захворювання – перед початком тренувань і за два-три дні до кожного матчу. Загалом тестування в таких масштабах – дуже дорогий захід. Окрім того, є проблема з лабораторним забезпеченням процесу тестування", – розповів В'ячеслав Попов.