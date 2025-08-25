Стало відомо, що зараз заважає оформленню трансферу Артема Довбика з Роми у Вільяреал.

У трансферній сазі Артема Довбика, який серйозно зацікавив Вільяреал, виникли труднощі, повідомляє Giallorossi.net з посиланням на інсайдерів Маттео Моретто та Марко Контеріо.

Рома наполягає на оренді українця з гарантованим викупом, тоді як "жовта субмарина" хоче, щоб ця опція була не обов'язковою. Перемовини між клубами перебувають на просунутій стадії й, можливо, сторони зможуть ухвалити компромісне рішення.

Нагадаємо, що Артем Довбик ставав найкращим бомбардиром Ла Ліги у складі Жирони в сезоні 2023/24. За Рому український форвард забив 17 голів у минулій кампанії, але цього виявилося мало для нового наставника Джана П'єро Гасперіні, який не бачить Артема гравцем основи "вовків".

