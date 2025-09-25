Рома обіграла Ніццу в матчі 1-го туру основного етапу Ліги Європи (2:1). Відео голів та огляд поєдинку – на "Футбол 24".

Артем Довбик цього сезону ще жодного разу не виходив у стартовому складі Роми в матчах Серії А, але в Лізі Європи нарешті отримав шанс розпочати гру з перших хвилин.

"Не потрібно щоразу вказувати на нього пальцем": Гасперіні захистив Довбика від критики журналістів

Перший асист гри Пеллегріні на 52-й хвилині – після кутового його подачу головою замкнув Н’Діка. Другий м’яч Рома забила з гри: Цімікас віддав свій перший результативний пас, а Манчіні підключився до швидкої атаки й замкнув передачу з лівого флангу в дотик, використавши позицію Довбика. Це перший матч сезону, у якому Рома змогла забити більше одного гола.

Пізніше Ніколо Пізіллі допустив грубу помилку, призвівши до пенальті після фолу на Менді, який уже випускав м’яч за межі поля. Пенальті реалізував Моффі, проте Ніцца не зуміла скористатися шансом для камбеку.

Артем Довбик був замінений на Фергюсона на 69-й хвилині і впродовж гри нічим особливим не запам’ятався.

