"Хочу подякувати Шахтарю. Клуб, можна сказати, повернув мене додому. Коли Шахтар вийшов на мене з пропозицією, то я довго не думав і погодився. За 1-2 тижні все вирішилося.

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Емоції зашкалювали, але я впорався. У першій грі 0:0 – не дуже хороший результат. Суперник здебільшого оборонявся, було важко, проте ми працюватимемо. Звісно, ​​у Шахтарі багато нових гравців, було важко. Я провів лише два тренування, але є час до нового матчу, встигнемо ще трохи зігратися.

Повернення до України – це принципова позиція, дуже емоційний момент. Зараз всі вірять у нашу перемогу. Футбол, інші види спорту – все це ніщо в порівнянні з нашою перемогою. Усі українці, звичайно, чекають на це", – сказав Петряк у коментарі для прес-служби Шахтаря.

Шахтар втратив очки вже на старті сезону, не зумівши обіграти Металіст 1925