"Поки що конкретики особливо немає. Сподіваюся, цього тижня знатиму щодо подальшого переходу. У мене залишилося півроку контракту із Шахтарем. Зараз потрібно розглянути всі варіанти та ухвалити рішення. Хотілося б спробувати себе за кордоном. Чи буде це в Україні чи за кордоном – поки що точно не знаю.

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Я поки що не володію інформацією, щоб конкретно сказати, де це буде – в Україні, чи це будуть умовні Металіст, Кривбас чи ще якась команда. Повернення до Маріуполя – точно ні. А як буде далі – не знаю. Цього тижня я зустрічаюся з агентом, розмовлятиму з Сергієм Палкіним, і ухвалюватиму рішення", – розповів Кирюханцев у коментарі Tribuna.

Відзначимо, що Ігор провів першу частину сезону в складі Олександрії, однак його оренда добігла кінця в грудні 2021 року. За олександрійців захисник провів 11 матчів, у яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

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