toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРПАТИ - ШАХТАР ЛЕВАНТЕ - БАРСЕЛОНА ВЕСТ ХЕМ - НЬЮКАСЛ

Повернення Десни на друге місце в УПЛ у відеоогляді матчу проти Ворскли

17:53 40 Читать на русском
Повернення Десни на друге місце в УПЛ у відеоогляді матчу проти Ворскли
Ворскла – Десна – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У матчі 13-го туру української Прем’єр-ліги полтавська Ворскла поступилася чернігівській Десні. Дивіться відео гола та яскравих моментів поєдинку на "Футбол 24".

 
Максим Імереков 76’
76’ Максим Імереков

Підопічні Олександра Рябоконя зуміли вирвати перемогу завдяки голу Максима Імерекова, який відзначився в середині другого тайму.

Десна переграла Ворсклу в матчі без моментів і продовжила зазіхати на срібло УПЛ

Чернігівці набрали 26 очок і, принаймні, тимчасово піднялися на другу сходинку в турнірній таблиці (Динамо свій матч проти ФК Львів зіграє завтра). Ворскла залишилася останньою.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Карпати – Шахтар: онлайн-трансляція матчу, в якому Каштру зважився на серйозні експерименти
13:50
3048
Теги
Ворскла Ворскла Десна Десна Відеоновини Ворскла - Десна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
25
хв
Марсель
18:30
Лілль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук