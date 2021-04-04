Повернення Бєсєдіна та відсутність Циганкова – Динамо оголосило заявку на матч проти Олександрії
Головний тренер киян Мірча Луческу визначився зі списком гравців, які протистоятимуть Олесандрії у черговому турі чемпіонату України.
Сьогодні, 4 квітня, київське Динамо у рамках 20-го туру УПЛ проведе в Олександрії поєдинок проти підопічних Володимира Шарана. "Біло-сині" заявили на поєдинок із "містянами" 22 гравці, повідомляє офіційний сайт Динамо.
Зосереджений Луческу, усміхнений Жерсон та "наглядач" Вукоєвіч: як Динамо готувалось до Олександрії
Впадає в око відсутність у ній Віктора Циганкова. Лідер киян пропустив березневі матчі збірної України через травму і не встиг відновитися до поєдинку з Олександрією. Зате варто відзначити повернення Артема Бесєдіна, який теж не грав за збірну через пошкодження і присутність молодого Вікентія Волошина.
Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко.
Захисники: Томаш Кендзьора, Олександр Сирота, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Сідклей, Олександр Тимчик, Денис Попов.
Півзахисники: Олександр Андрієвський, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Денис Гармаш, Богдан Лєднєв, Карлос де Пена, Вікентій Волошин.
Нападники: Владислав Супряга, Артем Бєсєдін, Жерсон Родрігес.
Нагадаємо, після 19-ти турів Динамо впевнено лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Шахтар на 7 очок.