"Як і будь-хто інший, я дізнаюся список викликаних гравців лише тоді, коли його оголошує тренер. Лише він вирішує, тому я можу це зрозуміти. Хто я такий в його очах, щоб він викликав мене першим? Тільки він ухвалює рішення, але я б оцінив, якби мене попередили. Деяким гравцям Дешам повідомляв про це заздалегідь.

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Повернення Бензема внесло тактичний дисбаланс у гру збірної Франції. Я кажу про це відкрито, хоча нічого не маю проти Каріма. Багато чого сталося всупереч його волі. Франції вдалося подолати цю проблему через довгий час, наприклад, ми побачили це у Лізі націй. Але пішло багато часу.

Карім швидко змінив стиль гри, який існував у збірній Франції протягом 5 років. Такі зміни не повинні відбуватися відразу, особливо на такому важливому турнірі як Євро. Потрібно було знайти інші тактичні орієнтири, адже у нас із Карімом різні стилі гри. Загалом у нас із Бензема ніколи не було проблем. Карім змінився, подорослішав і сильно спрогресував. Під час Євро атмосфера була гарною, ми щодня їли за одним столом", – наводить слова Жиру Sports.

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