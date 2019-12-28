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Поведінка арбітра в ситуації з Зозулею була зразковою, – міністр спорту Іспанії

20:41 314 Читать на русском
Поведінка арбітра в ситуації з Зозулею була зразковою, – міністр спорту Іспанії
Роман Зозуля / фото: La Liga

Міністр культури і спорту Іспанії Хосе Гірао заявив, що арбітр матчу 20-го туру Сегунди між Райо Вальєкано і Альбасете показав зразковий приклад поведінки в ситуації із Романом Зозулею.

"Ми повинні разом захищати те, що всім нам приносить радість. Поведінка арбітра в ситуації з Романом Зозулею була зразковою, і обидві команди показали приклад того, як потрібно чинити в такому випадку.

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Я за те, щоб переривати матчі, якщо ситуація того вимагає. Ми не повинні боятися, потрібно дотримуватися закону і звертати увагу на всі порушення, щоб покласти край нетерпимості", – наводить слова Гірао Marca.

Нагадаємо, що поєдинок 20-го туру Сегунди між Райо Вальєкано і Альбасете був зупинений в першому таймі через образливі вигуки на адресу Зозулі з боку уболівальників мадридської команди, які називали українця нацистом.

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