Поведінка арбітра в ситуації з Зозулею була зразковою, – міністр спорту Іспанії

Міністр культури і спорту Іспанії Хосе Гірао заявив, що арбітр матчу 20-го туру Сегунди між Райо Вальєкано і Альбасете показав зразковий приклад поведінки в ситуації із Романом Зозулею.

"Ми повинні разом захищати те, що всім нам приносить радість. Поведінка арбітра в ситуації з Романом Зозулею була зразковою, і обидві команди показали приклад того, як потрібно чинити в такому випадку.

Конфлікт Зозулі з фанатами Райо Вальєкано: мадридський клуб покарали за образу українця

Я за те, щоб переривати матчі, якщо ситуація того вимагає. Ми не повинні боятися, потрібно дотримуватися закону і звертати увагу на всі порушення, щоб покласти край нетерпимості", – наводить слова Гірао Marca.

Нагадаємо, що поєдинок 20-го туру Сегунди між Райо Вальєкано і Альбасете був зупинений в першому таймі через образливі вигуки на адресу Зозулі з боку уболівальників мадридської команди, які називали українця нацистом.

"Мовчазний пасажир Зозуля – жертва пропаганди": іспанські ЗМІ виправдовують українця, але є смішний "компромат"