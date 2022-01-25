– Миколо, у двох останніх матчах чемпіонату Бельгії ти не брав участі. Чому?

– На другий день збору, який ми проводили в Іспанії, трапився нещасний випадок. Я пошкодив бічну зв'язку коліна. Ту саму, яка не дала мені можливості завершити минулий сезон. Вже кілька тижнів я займаюсь реабілітацією. Потрібно ще близько 15 днів. Шкода, що так вийшло перед стартом другої частини чемпіонату, але вже нічого не поробиш. Мені залишається працювати над якнайшвидшим поверненням до складу.

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– Мабуть, це найскладніший сезон у твоїй кар'єрі. Згоден?

– Справді, цей сезон виходить непростим. Спочатку була Франція, тепер Бельгія. Щоразу потрібно було адаптуватися до нових вимог. Але при цьому я не шукаю виправдання, багато працюю і завжди чекаю від себе більшого. Звичайно, хочеться, щоб усе й одразу склалося, але таке буває рідко.

– Президент Руха Григорій Козловський нещодавно сказав, що ти рано поїхав. Міг би ще рік пограти в Україні, а потім...

– Я поважаю його думку, але за ці шість місяців уже багато чого навчився. Так, у мене не було достатньо ігрової практики, але все ще попереду, – запевнив Кухаревич в інтерв'ю Команда№1.

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