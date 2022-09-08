"Ми знаємо, що команда АЗ має великий досвід таких матчів. Ми знаємо, що вони практично кожного року грають у єврокубках. Ми знаємо, що вони люблять позиційні атаки і тримати м’яч, мають гарний атакувальний потенціал. Завтра для нас буде важка гра, тому що наша команда тільки формується і не має такого досвіду. Ми поважаємо команду АЗ, але не боїмося.

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Щодо того, як команда витримує такий щільний графік... Сподіваюся, завтра ми це побачимо. У нас теж є настрій, теж треба перемагати і набирати очки. Тому я не сумніваюся, що буде цікава гра.

Те, що АЗ зіграв вже 11 матчів у цьому сезоні, а СК Дніпро-1 лише 4 вважається перевагою для нідерландців, але ми думаємо інакше.

Чи війна впливає на футболістів команди? Все впливає. Це дуже важко. Ми не дома, хтось без родини. Це дуже важко", – сказав Городов на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, роєдинок між СК Дніпро-1 та АЗ відбудеться у четвер, 8 вересня, у словацькому Кошиці. Початок зустрічі о 22:00.

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