Все розпочав президент Іспанської асоціації спортивних агентів Педро Браво, який прийшов на ефір El Chiringuito TV. Експерта сильно "понесло", коли він почав критикувати Вінісіуса за танці після забитих голів.

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"Вінісіус повинен поважати суперників. Якщо хочеш танцювати, то йди на танцмайданчик у Бразилії. В Іспанії поважай суперників і перестань вдавати мавпу", – вибухнув Браво.

️ LAMENTÁVEL



Pedro Bravo, presidente da Associação de Agentes Espanhóis:



- Você (Vini Jr) tem que respeitar o adversário. Se quer dançar, que vá ao sambódromo no Brasil. Na Espanha, você tem que respeitar os rivais e deixar de fazer o macaco.



pic.twitter.com/Rr23acdv0f — Goleada Euro (@goleada_euro) September 16, 2022

Заява обурила багатьох фанатів, які звинуватили функціонера у расизмі. На підтримку Вінісіуса виступили Пеле, Неймар та інші зірки футболу, а Реал опублікував офіційну реакцію. Мадридський клуб жорстко засудив всі види расистських та ксенофобських образ на адресу своїх гравців. Реал доручив своїм юридичним службам подати до суду на будь-кого, хто використовує расистські висловлювання щодо футболістів "вершкових".

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