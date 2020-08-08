"Повага до колег не дозволяє підписувати контракт": Бабич – про зрив переговорів із Зорею

"Із Зорі насправді був запит. Він виглядав так: чи готовий я розглянути варіант роботи в луганському клубі, якщо команду покине Віктор Скрипник. Але ви знаєте, що він залишився, тому і міркувати нема про що. Читав в інтернеті, що нібито я вже і контракт з Зорею підписав, але це неправда. Повага до колег не дозволяє підписувати контракт, якщо у команди є головний тренер.

Скрипник не очолив СК Дніпро-1 через гравців Зорі, – журналіст

Варіант із Зорею з'явився не так давно. Керівництво луганського клубу реагувало на інформацію про можливий відхід Віктора Скрипника, якого сватали то в Динамо, то в СК Дніпро-1. Судячи з усього, він дійсно міг піти, тому що на фініші сезону з'явилася тема, ким його замінити. І якби Скрипник покинув Зорю, то так, була би серйозна розмова з керівництвом луганського клубу", – зізнався Бабич в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Скрипника сватали в СК Дніпро-1, а на його місце повинен був прийти Бабич. Зрештою, перший таки залишився в Зорі, натомість другий після завершення контраку з Маріуполем ще не знайшов новий клуб.

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