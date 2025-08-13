Агент голкіпера ПСЖ Джанлуїджі Доннарумми висловив свою думку щодо ситуації з відходом клієнта з команди.

"Хлопець дуже засмучений через те, що сталося. Останні 10 днів можуть перекреслити чотири роки тут. Я приголомшений цією неповагою, побудований тут замок зруйнувався.

"Я несу відповідальність за це важке рішення": Луїс Енріке прокоментував відсторонення Доннарумми

ПСЖ робив різні пропозиції. Ми погодилися на зниження зарплати, тому що Джанлуїджі хотів залишитися, але потім клуб передумав, і тоді ми перервали переговори, маючи намір відновити їх після фіналу Ліги чемпіонів.

Ми знову поспілкувалися перед клубним чемпіонатом світу, і клуб підтвердив бажання продовжити співпрацю. Те, що сталося за останні 10 днів, стало несподіванкою.

Дивно, що за місяць тренер змінив думку про футболіста. Саме це засмучує мене найбільше і наводить на думку, що, можливо, було б краще не продовжувати контракт.

Можливо, тільки в АПЛ зможуть задовольнити завищені фінансові вимоги клубу. Вони говорять про повагу, але, схоже, повага для них – це тільки гроші.

Мова не про те, щоб покинути проєкт і знайти кращий варіант для Джиджіо. З погляду іміджу нам потрібно зайняти свою позицію, щоб зрозуміти, як взаємодіяти з клубом", – цитує Sky Sport Italia Енцо Райолу.

Нагадаємо, що Джанлуїджі Доннарумма оголосив про відхід з ПСЖ після того, як клуб підписав контракт з Люкою Шевальє.

