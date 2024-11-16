"На вчорашній прес-конференції ми попросили всіх проявляти повагу як на полі, так і поза ним. Перед матчем я сказав футболістам, щоб вони показали, як Косово вміє грати у футбол, і ми показали це у відмінний спосіб.

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На жаль, наприкінці матчу повага була втрачена. І тому ми вирішили піти з поля. Потім ми поговорили з гравцями та з усіма іншими. Але проблема у тому, що ситуація на стадіоні не змінилася, і тоді ми всі вирішили не повертатися на поле та не продовжувати матч.

Я шкодую про це, оскільки команда сьогодні зіграла чудову гру. Але всі повинні поважати той факт, що ми – Косово. Я сподіваюся, що у майбутньому УЄФА зробить відповідні кроки, щоб те, що сталося сьогодні, не повторилося", – цитує Фода Koha.

Нагадаємо, що матч 5-го туру Ліги націй між Румунією та Косовом завершився скандалом. Основний час гри закінчився з рахунком 0:0, але зустріч не була дограна через інцидент на останніх хвилинах. Гравці Косова залишили поле після появи сербського прапора та вигуків на трибунах, які зневажливо ставилися до їхньої країни, зокрема звучало гасло "Косово – це Сербія".

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