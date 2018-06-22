Поульсен – про матч з Австралією: Це дратує, у мене двояке відчуття після гри

Нападник збірної Данії Юсуф Поульсен поділився враженнями після матчу групвого етапу ЧС-2018 проти Австралії.

Форвард збірної Данії Юсуф Поульсен вважає, що арбітр Матеу Лаос, який обслуговував матч ЧС-2018 з Австралією, несправедливо призначив пенальті. На 37-й хвилині нападник зіграв рукою у власному штрафному майданчику, за що рефері показав гравцеві жовту картку. Щоб прийняти рішення, іспанський рефері звернувся за допомогою до VAR.

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Після фолів 24-річного Поульсена пенальті в ворота Данії призначили в другому матчі поспіль – в першій грі проти Перу він сфолив на Крістіані Куева.

Це всього другий такий випадок в історії чемпіонатів світу і перший за 80 років. Останнього разу пенальті в свої ворота в двох матчах ЧС поспіль заробляв бразилець Домінгос да Гія в 1938 році.

"Це не справедливо. Десятьма секундами раніше було порушення з боку суперника. Це дратує. У мене двояке відчуття після гри", – цитує Поульсена TV2.