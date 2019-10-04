"Потягнули КрАЗ – потягнемо й Кремінь": дружина Козловського знялася в черговому геніальному проморолику Руха

Григорій Козловський та його дружина / фото із соцмереж

Львівський Рух вкотре проявив шикарний креатив, знявши крутий проморолик, присвячений поєдинку Першої ліги проти ФК Кремінь.

Творчість Руха знову стала хітом у соцмережах. Львівський клуб підготував черговий проморолик – цього разу до поєдинку Першої ліги проти Кремня.

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Участь у зйомках взяла дружина президента Руха Григорія Козловського – співачка Юлія Думанська. Її Mersedes врятував футбольну команду, яка ризикувала не потрапити на поєдинок.

До слова, матч Рух – Кремінь пройде у неділю, 6 жовтня. Початок о 16:00.

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