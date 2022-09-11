"Сподіваюся, ви зрозумієте, що на цьому етапі моєї кар’єри я відчував, що повинен схопитися за нову можливість.Буду дорожити стосунками, які я побудував у всіх аспектах клубу. Мої гравці зробили все можливе. Мій штаб – теж. В основі всього – фанати Брайтона. Команда відчувала себе сильною в кожному домашньому матчі. Коли ми грали на виїзді – тисячі наших фанів приїжджали підтримати нас. Знаю, через що ви пройшли, щоб побачити свій клуб нарешті на сучасному стадіоні та успішним в АПЛ.

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Я відчував це кожного разу, коли стояв на бровці. Моєму наступнику, ким би він не був, я б сказав: "Вітаю". Ти будеш працювати у чудовому клубі з фантастичною командою, яку підтримуватиме чудове керівництво. Команда грає на високому рівні і буде ставати кращою. Фанати завжди будуть з командою вдома та на виїзді", – цитує Поттера Sky Sports.

Нагадаємо, Грем Поттер очолював Брайтон протягом 3-х років. Тепер тренер змінив Томаса Тухеля на посаді головного тренера Челсі.

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