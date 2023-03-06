"Завтрашній вечір стане особливим, на нас чекає велика гра. Ми дуже схвильовані і чекаємо матч із Борусією з нетерпінням.

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Уболівальники мають право на критику, адже вони, як і всі ми, страждали через погані результати команди. Вони знають, наскільки важлива завтрашня гра. Ми хочемо бути впевнені в тому, що Борусії буде важко поза рідними стінами. Для цього нам потрібна підтримка вболівальників завтра.

У нас було кілька матчів, у яких ми могли забити більше одного м'яча, і нам потрібно повторити цей виступ завтра", – наводить слова Поттера Reuters.

"Канте ще не повернув колишню швидкість, щоб грати в АПЛ або Лізі чемпіонів. Щодо Ріса Джеймса ми вирішимо завтра. А ось Крістіан Пулішіч уже в складі. Жоау Феліш? У матчі з Лідсом він двічі влучив у поперечину, у нього були й інші шанси. Я радий, що він може зіграти на різних позиціях. Ми використовували його більше в центрі, але він може зіграти на будь-якій позиції в атаці", – цитує тренера Челсі Yahoo Sport.

Матч Челсі – Борусія відбудеться у вівторок, 7 березня.

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