Грем Поттер заявив, що буде радий пропрацювати з Челсі весь контракт Михайла Мудрика з лондонським клубом.

Головний тренер Челсі Грем Поттер прокоментував трансфер Михайла Мудрика в лондонський клуб.

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"Михайло Мудрик – молодий гравець з видатними якостями у фінальній третині поля. Мудрик дуже швидкий і верткий. І я думаю, публіка його полюбить", – наводить ВВС слова Поттера.

"Буду щасливий, якщо залишуся в Челсі до кінця його контракту", – додав тренер "синіх".

Нагадаємо, що Мудрик підписав контракт до 2031 року.

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