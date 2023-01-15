Поттер – про Мудрика: гравець із видатними якостями у фінальній третині поля
21:00 - Читать на русском
Грем Поттер заявив, що буде радий пропрацювати з Челсі весь контракт Михайла Мудрика з лондонським клубом.
Головний тренер Челсі Грем Поттер прокоментував трансфер Михайла Мудрика в лондонський клуб.
Мудрик офіційно перейшов у Челсі – Шахтар оголосив суму рекордного трансферу
"Михайло Мудрик – молодий гравець з видатними якостями у фінальній третині поля. Мудрик дуже швидкий і верткий. І я думаю, публіка його полюбить", – наводить ВВС слова Поттера.
"Буду щасливий, якщо залишуся в Челсі до кінця його контракту", – додав тренер "синіх".
Нагадаємо, що Мудрик підписав контракт до 2031 року.
Вишеньки на торті: як американський бізнес викинув російську мафію з Челсі та АПЛ
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter