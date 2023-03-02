Манчестер Юнайтед вибив Вест Хем на стадії 1/8 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Всі головні події вмістилися в другий тайм. Вест Хем відкрив рахунок зусиллями Бенрама, однак МЮ встиг здійснити камбек.

Кубок Англії: сенсаційні вильоти Тоттенхема і Саутгемптона, вольова перемога Манчестер Юнайтед

"Дияволам" активно допомагав марокканський центрбек суперника Наіф Агерд. Півфіналіст ЧС-2022 замкнув подачу кутового у власні ворота, а потім припустився ще двох гольових помилок. 18-річний Алехандро Гарначо та екс-зірка Шахтаря Фред оформили остаточні 3:1 – МЮ крокує у наступний раунд Кубка Англії.