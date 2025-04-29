"Прямо зараз ми відчуваємо енергію, ентузіазм, щось унікальне навколо нас, щось, що можуть принести тільки великі матчі. Не можемо дочекатися, щоб зіграти з ПСЖ. З огляду на обставини, всі травми, всі труднощі, з якими зіткнулися, те, що команда входить до четвірки найкращих у Європі, показує наші ресурси і наш менталітет. Пишемо історію, і тепер ми хочемо більшого.

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Але нам потрібно зробити більше, ніж проти Реала, і я не перебільшую! Приносьте своє взуття, шорти та майки, граймо в кожен м'яч разом. Хочете побачити щось особливе? Створімо атмосферу, яку ми ніколи раніше не бачили, і дозволимо їй принести нам колосальну енергію. Є люди, які стежать за цим клубом багато років, але ніколи не опинялися в такому становищі. Я дійсно не думаю, що коли-небудь відчував такий зв'язок із нашою аудиторією. Змогли це побудувати, і завтра у нас буде чудова можливість показати, хто ми і куди хочемо йти.

Вразливість ПСЖ? Кожен матч індивідуальний, контексти різні. На цьому рівні маржа не важлива, вирішальне значення часто мають спосіб мислення і ставлення. Головне – мати впевненість. Ми повинні віддати всі сили, щоб відбулися великі справи. Повинні жити сьогоденням.

ПСЖ – команда, яка добре спрацювала, це видно в деталях і в гравцях, які обіймають різні позиції. Але ця подія не змінить того, ким ми є. Показали, що здатні адаптуватися до різних контекстів. Ми зіграємо матч-відповідь на Парк де Пренс, це правда, але гра Бернабеу вже був величезним випробуванням, і ми його успішно пройшли.

У нас є шанс творити історію. Зараз дуже близькі до цього. Важкі дні, які ми пережили протягом часу, безсумнівно, були необхідні, щоб дійти до цього моменту. Сьогодні ми переконалися, що можемо перемогти. Так було з Реалом, і так буде знову з ПСЖ", – цитує Артету Lequipe.

Нагадаємо, що Арсенал та ПСЖ зіграють у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів сьогодні, 29 квітня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Арсенал – ПСЖ: анонс півфіналу Ліги чемпіонів