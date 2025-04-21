"Цей сезон закінчиться саме так, тому нам потрібно використати цей досвід і попрацювати над тим, що потрібно поліпшити. Це буде наш єдиний шанс. Ми повинні ретельно переглянути все: наш склад, що потрібно зробити на трансферному ринку, і будемо працювати над цим. Щодня ми обговорюємо наступний сезон, і з часом ми отримуємо все необхідне, щоб поліпшити команду.

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Що сталося в грі проти Вулвз? Ми просто не реалізували свої шанси. Усе, що нам потрібно було зробити – забити", – цитує ВВС Аморіма.

Після домашньої поразки від Вулверхемптона Манчестер Юнайтед опустився на 14-те місце в турнірній таблиці АПЛ. Проте, команда гарантовано врятувалася в елітному дивізіоні на наступний сезон.

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