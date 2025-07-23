Вінгер Динамо Назар Волошин прокоментував перемогу своєї команди над Хамрун Спартанс (3:0). Він оформив гол+пас у цій зустрічі.

"Зараз у всіх лише позитивні емоції. Перемогли, добре зіграли, забили три голи. Результат непоганий, можна сказати, що всі задоволені.

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Чи відчувається, що цей результат є підсумком передсезонної підготовки? Так, звісно. Багато працювали, багато бігали, над тактикою багато працювали – це дало плоди й ми перемогли.

З якою установкою виходив на поле? У першу чергу, допомогти команді, грати вперед, намагатися забити чи віддати гольову передачу. Вдалося і те, і те, тож дуже задоволений. Я перехрестився після асисту? Я завжди так роблю. Як і гол, асист для мене також позитивна дія.

Перший гол? Буяльський віддавав пас мені за спину, але трохи не вийшло. М'яч довго йшов до мене, я почекав та віддав йому пас у відповідь на хід. Він прийняв та забив – от і все.

Мій гол? Звісно, потрібно завжди бігти на дальню стійку, і обов'язково заб'єш. Сьогодні так і вийшло.

Завдяки третьому голу будемо почуватися впевненіше, але при цьому все одно матч-відповідь починатиметься за рахунку 0:0, і ми будемо намагатися знову перемогти.

Підтримка вболівальників? Дуже приємно, коли наші вболівальники підтримують нас навіть у такій екзотичній країні, як Мальта. Їхня підтримка дуже мотивує нас. Чесно кажучи, я точно не очікував, що буде стільки наших уболівальників сьогодні", – цитує Волошина офіційний сайт Динамо.

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