"Ми залишили Брайтону дуже багато місця для гри, ми не були агресивними, ми віддали два голи. Ми маємо зробити набагато краще.

Неймовірне везіння "червоних дияволів" у відеоогляді матчу Брайтон – Манчестер Юнайтед – 2:3

Брайтон зіграв дуже добре, але, можливо, тому, що ми не були такими агресивними, як хотіли. Нам потрібно перехоплювати більше м’ячів, краще тиснути, менше втрачати володіння. Можливо, Брайтон заслужив на більше. Сенс у тому, щоб забивати голи у ворота, а не в каркас. Іноді вам має трохи пощастити", – наводить слова Фернандеша Goal з посиланням на BT Sport.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед в підсумку вирвав перемогу над Брайтоном завдяки пенальті, який було призначено після фінального свистка.

Манчестер Юнайтед вирвав перемогу в Брайтона завдяки пенальті, призначеному вже після фінального свистка