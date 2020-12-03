"Якщо Ювентус використовував свої моменти, то рахунок закономірний. Потрібно грати до останньої хвилини. Вийшло так, що у суперника є напівмоменти, і він їх використовує завдяки класу. Для нас це урок, такі команди... Зрозуміло, це все досвід, але потрібно теж забивати. Ми не опускаємо голову, все вирішиться з Ференцварошем.

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У нас були індивідуальні помилки, а великі команди це використовують. Результат не такий, як ми хотіли, але я впевнений, що ми у відмінній формі і добре підійдемо до матчу з Ференцварошем. Хочеться вигравати, але потрібно реально дивитися на речі. У Юве і Барси найкращі футболісти світу. Наше завдання – перемагати в кожному матчі і бути в національному чемпіонаті на першому місці", – резюмував Бущан в коментарі телеканалу "Футбол".

Єврокубкова доля Динамо визначиться у останньому турі Ліги чемпіонів проти Ференцвароша. Для плей-офф Ліги Європи киянам потрібна перемога або нічия з рахунком 2:2, 1:1 чи 0:0.

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