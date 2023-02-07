"У Ворскли йде все по плану. Слава Богу, що є спонсори та власник клубу, який завжди опікується й на зв'язку з командою.

Ворскла готує трансфер легіонера – полтавці попрощаються з найкращим голеадором

Почесний президент Ворскли постійно підтримує команду й клуб, а ті всі історії, думаю, що юридична служба розбереться, а наше головне завдання, це давати результат в тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо.

Сьогодні у нас немає жодного морального права говорити, що може бути щось не так, навіть, якщо є якісь проблеми й нюанси. Повірте, з будь-чого можна вийти, але ми всі залежні від війни, гадаю, що це зараз найголовніше. Потрібно молитися, щоб це швидше закінчилось і для України, і для всіх нас", – сказав Лисак у коментарі YouTube-каналу Футбол 2.0.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго був затриманий на французькому курорті. Як наслідок, у клубі попрощались з декількома легіонерами, аби серйозно розвантажити зарплатну відомість.

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