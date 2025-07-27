– Знаючи, що Яків Кінарейкін піде з команди, чи в такому разі все одно Олександр Кемкін залишав би Карпати та йшов би в оренду в Кривбас?

– Не знаю, це вже потрібно було думати, якщо була б така ситуація. Ми з Олександром розмовляли про те, що йому потрібно змінити середовище, потрібно зрозуміти цінність цього клубу, цінність тренувального процесу, цінність роботи воротарського тренерського штабу.

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Це потрібно цінувати, потрібно кожного дня пахати, потрібно розуміти, що ти маєш вади, які треба покращувати. Дуже часто в такій ситуації не допомагають розмови, не допомагають приклади – потрібно щось таке, що змінить твоє враження про те місце, де ти перебуваєш. Бо дуже часто ми цінуємо, коли втрачаємо.

Він – молодий гравець, ми хотіли дати йому ігрову практику, яку йому пообіцяли в іншому клубі. Тому так, – розповів Лупашко в інтерв'ю прес-службі львів'ян.

До слова, Кемкін влітку перейшов до Кривбаса, а Яків Кінарейкін приєднався до Вільяреала.

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