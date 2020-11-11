"У нас два гравці отримали травми на вчорашньому тренуванні, тому довелося на тренуванні грати в ролі польового гравця. Настрій хороший.

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Я думаю, на всі матчі потрібно виходити зі стовідсотковим настроєм і доводити, що я не просто так в збірній і грав у Лізі чемпіонів", – сказав Нещерет в ефірі Футбол News.

Нагадаємо, за два тури до фінішу відбіркового турніру Україна U-21 достроково втратила шанси на вихід у фінальну стадію Євро-2021. Проте на наших футболістів все ж очікують протистояння з командами Мальти (13 листопада) та Північної Ірландії (17 листопада).

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