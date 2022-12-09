"У мене була розмова з Роналду, ми говорили про збірну. Перед матчем зі Швейцарією я пояснив, чому хочу залишити його в запасі. Він був незадоволений, що нормально. Але це була звичайна розмова, де кожен виклав своє бачення ситуації.

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Кріштіану ніколи не казав мені, що збирається покинути збірну Португалії. Ви ж бачите його відношення. Він святкував голи з партнерами, дякував вболівальникам. Потрібно закрити цю тему, потрібно дати Роналду спокій.

Логічно, що капітан не може бути щасливим, коли залишається в запасі. Я йому сказав, що поставлю в основу іншого форварда, а він запитав, чи дійсно це хороший план. Звичайно, був момент невдоволення, але про відхід зі збірної не було мови.

Це все показник величини Кріштіану. На всіх пресконференціях 90% питань присвячені Роналду. Ми всі зберігаємо концентрацію та продовжуємо працювати. Атмосфера в команді фантастична", – цитує Фернанду Сантуша Marca.

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