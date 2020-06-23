"Потрібні якісь сенсації": Зубков пояснив, чому його активно відправляють у Туреччину

Вінгер Ференцвароша Олександр Зубков спокійно сприймає чутки про зміну свого клубу.

"Сергій Ребров вже казав, що турецьким ЗМІ більше нема про що писати, окрім цього.

Ребров різко відповів на чутки щодо зміни клубу

Їм потрібні якісь сенсації. Політика в Туреччині така: вони запрошують суперфутболіста до деяких топ-клубів, таким чином піднімають чемпіонат. Де хочу стати чемпіоном після України й Угорщини? Подивимось, що далі буде", – заявив Зубков в коментарі програмі Yellow.

Нагадаємо, головним претендентом на зірку Ференцвароша називають Фенербахче. Туди ж сватають і Сергія Реброва, який очолює чемпіонів Угорщини.

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