"Відчуття під час серії пенальті? Взагалі нічого не відчував. Був злим на те, що ми пропустили наприкінці. Вдруге поспіль втрачаємо перемогу на останніх хвилинах? Не знаю, але це вже стало доброю традицією. Сподіваюся, вона перерветься.

Полісся – Чорноморець – 1:1 (5:4 пен.) – відео голів та огляд матчу

Дії команди у моменті з голом Цітаішвілі? Зіграно було чудово. Це зразок того, як треба діяти у штрафному майданчику суперника. Комплектація Чорноморця? Вона ще продовжується. Нам потрібні ще два-три якісних гравці для конкуренції. Не знаю, чи вдасться їм взяти. Це питання непросте", – поділився Григорчук у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Чорноморець поступився Поліссю в рамках Зимового кубка у серію пенальті. До цього одесити програли Металісту також у післяматчевій лотереї.

Полісся без Усика здолало Чорноморець у серії пенальті – епічна помилка легіонера одеситів