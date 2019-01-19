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"Потрібен час, щоб зігратися з футболістами", – Хацкевич прокоментував дебют Соля

20 січня 00:04 1 Читать на русском
"Потрібен час, щоб зігратися з футболістами", – Хацкевич прокоментував дебют Соля
Олександр Хацкевич / Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував дебют Франа Соля.

"Зараз Фран Сіль додав потужності навіть в грі в обороні при стандартних положеннях. У цьому компоненті ми додамо в надійності.

Фран тільки вчора прилетів, але сказав, що він в хорошому стані. Провів два тренування з нами і був готовий зіграти 45 хвилин. Було видно, що він чіпляється за м'яч, є взаємодія з партнерами. Але все одно потрібен час, щоб зігратися з футболістами.

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Коли ми вивчаємо футболіста, то дивимося не тільки на професійні якості, а й людські. Він товариський хлопець, посміхається. Вистачило і одного дня, щоб з'явилися люди, з якими він спілкується більше. В першу чергу це іспаномовні і англомовні футболісти. Не думаю, що йому знадобиться великий період часу, щоб влитися в команду.

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Коли ми вийшли на завершальний етап переговорів щодо його трансферу, то я з ним теж зв'язався. Мені було цікаво, як дивиться на переїзд в Україну його сім'я. У цьому питанні вона його підтримала. Сподіваюся, цей трансфер посилить нашу гру в атаці", – сказав Хацкевич клубному телебаченню Динамо.

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Динамо - Бохум: Субота 19 січня 2019

Динамо
Матч завершено
3 : 0
Бохум
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Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Товариські матчі Фран Соль Фран Соль Динамо - Бохум Динамо Динамо
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