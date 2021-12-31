"Коли Михайличенко прийшов, я потренувався три дні, а він мені каже: "Все, йди в дубль". Ти за три дні побачив у мені гравця, який тобі не підходить? Ну окей. Ось так було, я тренувався в дублі.

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Це мене стривожило. Мене одразу після збірної відправили в дубль. Добре, що там був Юрій Мороз. Він знає, що мені говорити. Є велика його заслуга, що він витягнув мене", – сказав Шапаренко в інтерв'ю Youtube-каналу Трендець.

До слова, у поточному сезоні при Мірчі Луческу Микола став повноцінним гравцем основи Динамо, відігравши у 20 матчах та записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.

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